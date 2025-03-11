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В Тольятти более тысячи начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку

В 2024 году в Тольятти было заключено 1035 социальных контрактов на ведение предпринимательской деятельности на общую сумму 251,7 млн руб. Эта информация была озвучена в отчете о реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на коллегии горадминистрации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам руководителя департамента экономического развития Ирины Потаповой, львиная доля финансовой поддержки была предоставлена предпринимателям для открытия собственного дела в сфере бьюти-услуг (31%) и в сфере питания и торговли (25%).

Также тольяттинцы заключали контракт на открытие бизнеса в таких направлениях как строительство и ремонт, фото и видео услуги, производство, автомобильное обслуживание, креативные индустрии и др.

Алексей Алексеев