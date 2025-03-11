В Саратовской областной думе поправили бюджет, дефицит составил 14,5 млрд рублей

В областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности обсуждали поправки в бюджет на 2025 год, которые подготовили в региональном правительстве. Дефицит составит 14,5 млрд руб.

С докладом выступила министр финансов Ирина Бегинина. Она сообщила, что бюджетные ассигнования планируется увеличить на 4,3 млрд руб.

«Средства направляются на решение значимых задач социально-экономического развития региона. Продолжатся работы по обновлению подвижного состава электротранспорта», — рассказала госпожа Бегинина. По ее словам, на закупку 11 трамваев в регион придут дополнительно 1,4 млрд руб. Также начнется строительство жилых домов для медиков в Новых Бурасах и Балтае. Планируется капитальный ремонт здания школы № 2 в Базарном Карабулаке и возведение пристройки на 400 мест к школе № 55 в Саратове на 312 млн руб. В Балаковский район на ремонт дворов поступит 100 млн руб., в Балашовский район — 50 млн руб. На приобретение еще одного судна «Валдай» в 2025–2026 гг. планируется потратить 117,5 млн руб.

Кроме того, по словам чиновницы, на концессионное соглашение по проекту «Скоростной трамвай» необходимо еще 532 млн руб. На лекарственное обеспечение льготников — 203,6 млн руб. 100 млн руб. пойдут на создание Столыпинского индустриального парка.

Для создания современной социальной инфраструктуры, ремонта и оснащения учреждений бюджетной сферы в муниципальных образованиях области предлагается направить порядка 400 млн руб. Из них 100,8 млн руб. пойдут на завершение строительства спортивных объектов в Петровском, Хвалынском и Базарно-Карабулакском районах. Будут отремонтированы школы в Энгельсском районе и поселке Светлый, Дома культуры в Лысогорском районе, стадион в Энгельсском районе. Помимо этого на благоустройство парка Победы в Саратове дополнительно выделяется 64,8 млн руб.

«С учетом изменений доходы областного бюджета на 2025 год составят 173,6 млрд руб., расходы — 188,1 млрд, дефицит — 14,5 млрд руб.»,— подытожила министр. После дискуссии депутаты поддержали поправки большинством голосов.

Татьяна Смирнова