Курумоч покинули 9 из 11 летевших в Москву рейсов

По состоянию на вечер вторника, 11 марта, 9 из 11 самолетов, прибывших на запасной аэродром в Самару из-за ограничений на прием рейсов в Москве, отправились в аэропорты назначения. Об этом «Ъ-Волга» рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ожидают вылета рейсы из Магнитогорска и Еревана. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло»,— говорится в сообщении.

Во вторник, 11 марта, на запасной аэродром в Самару прибыли 11 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза Бухары, Душанбе, Еревана, Тюмени и Кемерово. Это было связанно с ограничениями, введенными в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Накануне ночью территорию России атаковали более 300 украинских беспилотников. Все они были сбиты силами ПВО.

Георгий Портнов