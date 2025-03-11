На Ставрополье за сутки потушили восемь ландшафтных пожаров
В Ставропольском крае за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 14 возгораний. Из них восемь — ландшафтных, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
«В Нефтекумске на улице Дзержинского возгорание в нежилом здании на площади 80 квадратов. Ликвидировали пожар 10 огнеборцев и две единицы техники», — рассказали в ведомстве.
Большинство ЧП произошло на открытой местности, а шесть — в зданиях и сооружениях. В Кисловодске на улице Пороховой загорелся частный дом площадью 100 кв. м. На месте работали десять специалистов экстренных служб и две единицы техники.