Резидент поможет разобраться

На территории экопромышленного парка в Миассе построят комплекс по переработке электронного лома и утилизации картриджей. Проект реализует резидент ООО «Современные технологии утилизации» (СТУ), получившее в аренду участок площадью 1,5 га на льготных условиях. По предварительным данным, сумма инвестиций в строительство составит 188 млн руб., однако представители СТУ предполагают, что расходы могут увеличиться на 20–30%. По мнению экспертов, комплекс по переработке электронного лома будет востребован. У многих компаний есть спрос как на саму утилизацию, так и на приобретение металлов, извлекаемых из этого вида отходов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 90% средств на строительство предприятия выделила госкомпания — «Российский экологический оператор»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ 90% средств на строительство предприятия выделила госкомпания — «Российский экологический оператор»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Миассе на территории экопромышленного парка, строительство которого началось в 2023 году, планируется возвести комплекс по переработке электронного лома и утилизации отработанных картриджей. Инициатором проекта стало ООО «Современные технологии утилизации» (СТУ). Общий объем инвестиций в строительство составит более 188 млн руб., сообщает инвестиционный блок центра «Мой бизнес».

Проектом предусмотрено создание 25 рабочих мест. Окончание строительства комплекса запланировано на 2025 год.

По данным инвестблока центра «Мой бизнес», ООО «Современные технологии утилизации» (СТУ) зарегистрировано в 2021 году в Москве. Директором и учредителем является Юрий Белоусов. СТУ входит в группу компаний «Уралтелеком-С», зарегистрированную в Екатеринбурге в 2009 году. Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», директором головной организации является Филипп Морозов. Выручка от продаж в 2023 году составила более 79,6 млн руб., чистая прибыль — 791 тыс. руб. «Уралтелеком-С» занимается вывозом бытовой техники, приемом вторсырья и утилизацией различного оборудования. Филиалы компании расположены в Екатеринбурге, Москве, Челябинске, Тюмени, Костроме и в городе Стерлитамак Башкортостана.

Заместитель директора ООО «Современные технологии утилизации» Артем Горбатов рассказал “Ъ-Южный Урал”, что компания уже заключила с управляющей компанией экотехнопарка ООО «Экологический цифровой оператор» («Экоцифра», Москва) договор аренды земельного участка для строительства комплекса. Его площадь составляет 1,5 га.

«Сейчас мы выполнили инженерные, геологические, геодезические, экологические и метеорологические изыскания. Переходим на этап разработки проектно-сметной документации. Земельный участок не очень ровный, его нужно будет отсыпать. Мы планируем построить несколько цехов и складских помещений общей площадью 4 тыс. кв. м»,— пояснил Артем Горбатов.

Артем Горбатов рассказал, что благодаря статусу резидента технопарка предприятие получило в распоряжение участок на льготных условиях. По его словам, аренда земли стоит 1 тыс. руб. в месяц. Кроме того, к этому участку были бесплатно проведены сети водоотведения, газ и электричество.

Резидент также отметил, что 90% инвестиций — это средства, которые предоставит ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») за счет продажи «зеленых облигаций», выпущенных в 2024 году. Полученные деньги направляются на создание объектов обращения с отходами в рамках программы устойчивого развития федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Остальные 10% инвестиций включают в себя собственные средства СТУ. Артем Горбатов подчеркнул, что ППК «РЭО» будет учредителем перерабатывающего комплекса. По словам замдиректора компании, из-за подорожания строительных материалов сумма инвестиций в проект может увеличиться на 20–30%.

«Нам интересно начать работу в Челябинской области, потому что аналогичных экопромышленных парков на территории Уральского федерального округа нет. Площадка сможет перерабатывать примерно 1,1 тыс. т отходов в год. Линия позволит извлечь из полученного лома оргтехники и отработанных картриджей полезные фракции, которые в дальнейшем отправятся во вторичный оборот»,— рассказал Артем Горбатов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что комплекс по переработке электронного лома и картриджей будет востребован. «В России ежегодно образуется порядка 2 тыс. т электронного лома, содержащего в себе около 50–60 т драгоценных металлов. В основном эти отходы представлены в виде смартфонов, ноутбуков и иной техники. Их необходимо собирать и утилизировать. Это сложно технологически, необходимо разобрать устройство на отдельные части, вытащить маленькие электронные детали, которые иногда даже в руку не помещаются. Спрос на металлы, извлекаемые из электронного лома, стабильный. На переработку эти отходы предъявляют многие производители техники и электроники, поэтому заказы будут»,— отметил эксперт.

Экотехнопарк строится на Тургоякском шоссе в Миассе Челябинской области по инициативе «Российского экологического оператора». Соглашение о реализации проекта губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор «РЭО» Денис Буцаев подписали в июне 2022 года. У технопарка будет пять резидентов. Первым и ключевым участником экотехнопарка стало ООО «Сансара». Организация будет перерабатывать в гранулы пластиковые бутылки. Еще два резидента — ООО «Современные технологии утилизации» и АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации». В конце августа прошлого года Минпромторг РФ включил экопромышленный парк в Челябинской области в федеральный реестр. «Российский экологический оператор» в феврале 2025 года завершил выпуск облигаций на сумму 1,8 млрд руб. для финансирования строительства объекта ООО «Сансара».

Аналогичные объекты появятся в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Для этого также была создана управляющая компания «Экологический цифровой оператор», которая курирует строительство перерабатывающих комплексов и их объектов инфраструктуры. Всего в восьми регионах планируется создать более 11,3 тыс. рабочих мест. Правительство РФ в ноябре 2022 года приняло постановление о выделении «РЭО» из федерального бюджета субсидии в размере 9,4 млрд руб. на строительство экотехнопарков. Из этих средств 1,2 млрд руб. направили в Челябинскую область.

Ольга Воробьева