Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 14 марта

Кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля после зимнего перерыва вновь заработает 14 марта. Об этом сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Во время прогулки жители и гости города могут по периметру обойти весь кремль, выйти на смотровые площадки Тайницкой и Георгиевской башен и посетить выставки в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях.

Взрослый билет стоит 500 руб., детский — 250 руб. Пенсионеры и студенты-очники могут посетить достопримечательность за 300 руб.

Кольцевой маршрут по Нижегородскому кремлю впервые открыли летом 2021 года после масштабной реконструкции. Длина туристического маршрута составляет 2,1 км — это самый длинный среди российских крепостей боевой ход. В прошлом году круговой маршрут по стене кремля открылся позднее, в начале апреля.

Елена Ковалева