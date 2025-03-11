Искусство драмы

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких образах парижских модных показов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images

Лаконичные сдержанные образы с яркими деталями, которые хочется разглядывать — на показах в Париже дизайнеры показали много идей, которые точно найдут свое место в повседневной жизни. Тут и темные стрелки-тени Chanel, и оранжевые у Louis Vuitton, «смоки»-подводка для глаз и гладкие скульптурные укладки у Dior. Несмотря на провокационную подачу, будущее есть и у нанесенной в три слоя туши, и у нарочито грубой коричневой подводки губ и у как будто стеклянных, отражающих свет лиц. Остальное будет служить исключительно вдохновением всем, кто любит и ценит моду: невероятные японцы Noir Kei Ninomiya с неоновыми скульптурами-масками на лицах моделей и с волосами как из аниме, и легкие металлизированные ресницы — гламурная версия техно-панка от Courreges.

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Ирина Кириенко