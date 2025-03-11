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Коммерсантъ FM
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Искусство драмы

Красота на Неделе моды в Париже

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких образах парижских модных показов.

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images

Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images

Лаконичные сдержанные образы с яркими деталями, которые хочется разглядывать — на показах в Париже дизайнеры показали много идей, которые точно найдут свое место в повседневной жизни. Тут и темные стрелки-тени Chanel, и оранжевые у Louis Vuitton, «смоки»-подводка для глаз и гладкие скульптурные укладки у Dior. Несмотря на провокационную подачу, будущее есть и у нанесенной в три слоя туши, и у нарочито грубой коричневой подводки губ и у как будто стеклянных, отражающих свет лиц. Остальное будет служить исключительно вдохновением всем, кто любит и ценит моду: невероятные японцы Noir Kei Ninomiya с неоновыми скульптурами-масками на лицах моделей и с волосами как из аниме, и легкие металлизированные ресницы — гламурная версия техно-панка от Courreges.

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Chanel

Chanel

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Ganni

Ganni

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Courreges

Courreges

Фото: Peter White / Getty Images

Dior

Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Issey Miyake

Issey Miyake

Фото: SAVIKO / Gamma-Rapho / Getty Images

Valentino

Valentino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Фото: Antoine Flament / Getty Images

Noir Kei Ninomiya

Noir Kei Ninomiya

Фото: Peter White / Getty Images

Isabel Marant

Isabel Marant

Фото: Delphine Achard / WWD / Getty Images

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Фото: Estrop / Getty Images

Zimmermann

Zimmermann

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Hermes

Hermes

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Zomer

Zomer

Фото: SAVIKO / Gamma-Rapho / Getty Images

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Chanel

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Ganni

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Courreges

Фото: Peter White / Getty Images

Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Issey Miyake

Фото: SAVIKO / Gamma-Rapho / Getty Images

Valentino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Louis Vuitton

Фото: Antoine Flament / Getty Images

Noir Kei Ninomiya

Фото: Peter White / Getty Images

Isabel Marant

Фото: Delphine Achard / WWD / Getty Images

Giambattista Valli

Фото: Vanni Basetti / WWD / Getty Images

Vivienne Westwood

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Alexander McQueen

Фото: Estrop / Getty Images

Zimmermann

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Dries Van Noten

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Hermes

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Zomer

Фото: SAVIKO / Gamma-Rapho / Getty Images

Ирина Кириенко

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