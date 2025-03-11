Экс-главу Минеральных Вод наказали условным сроком

В Минераловодском горсуде огласили приговор по делу экс-главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева, экс-руководителя управления имущественных отношений окружной администрации Артура Григоряна и местного предпринимателя Павла Ядыкина. Суд признал сотрудников администрации виновными в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а предпринимателя — в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всем фигурантам назначено одинаковое наказание — три с половиной года лишения свободы условно. На чиновников также наложен запрет на два года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, а предприниматель должен заплатить штраф в размере 4 млн руб. Об этом сообщали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Согласно материалам дела, в 2020 году комитет Ставропольского края по госзакупкам проводил электронный аукцион на приобретение в Минеральных Водах здания под детский сад. Павел Ядыкин принял в нем участие, предложив городу здание старого детского сада, построенное в 1983 году. Его заявка оказалась единственной, и хотя объект не соответствовал условиям конкурса, Сергей Перцев и Артур Григорян заключили с ним договор на покупку здания по цене 194,5 млн руб. Как выяснило следствие, стоимость здания была завышена — по оценке экспертов, в реальности она составляла не более 68,6 млн руб.

Нарушения в закупке были выявлены после проверки прокуратуры. В январе 2022 года Сергей Перцев неожиданно ушел в отставку, объяснив это ухудшившимся после перенесенного ковида состоянием здоровья. Тогда же он был задержан.

Александра Ларинцева, Пятигорск