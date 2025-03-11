В Чувашии экс-пристава оштрафовали на 100 тысяч за воспрепятствование правосудию

В Чувашии суд оштрафовал бывшего младшего судебного пристава-исполнителя Ядринского районного отделения УФССП на 100 тыс. руб. за попытку повлиять на решение суда в отношении своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Суд установил, что летом 2024 года пристав просил судью изменить меру пресечения для своего знакомого на более мягкую, а также обратился к прокурору с просьбой не поддерживать ходатайство о заключении под стражу. Кроме того, воспользовавшись служебным положением, он уговорил сотрудника конвойной службы МВД позволить подследственному сделать телефонный звонок. Это дало знакомому пристава возможность оказать давление на свидетелей.

Незаконные действия были выявлены благодаря совместной работе следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Чувашии. Отмечается, что, несмотря на попытки бывшего госслужащего вмешаться в процесс, его знакомого заключили под стражу и привлекли к установленной законом ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов