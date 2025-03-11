В Марий Эл проверяют обстоятельства гибели рыбака в реке Арда

СУ СКР по Республике Марий Эл начало проверку по факту смерти 67-летнего мужчины, тело которого было извлечено из реки Арда в Килемарском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, 10 марта 2025 года трое мужчин на мотобуксировщике отправились на рыбалку, провалились под лед вблизи деревни Мазикино Килемарского района.

Двое мужчин самостоятельно выбрались из воды, тело третьего мужчины было извлечено спасателями.

Следователи устанавливают причины трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Артём Дергунов