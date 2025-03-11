На Дону проектировщик стал самой высокооплачиваемой офисной профессией

Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных профессий в Ростовской области этой зимой возглавили проектировщики со средней зарплатой 98 804 руб. в месяц. Об этом сообщает ресурс «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Второе место в рейтинге заняли должности инженеров-программистов с зарплатой около 91 678 руб. в месяц. На третьем месте — позиции руководителей проектов, предлагающие среднюю заработную плату в размере 85 043 руб. в месяц.

Четвертой в списке стала вакансия менеджера — кандидатам на начальные позиции предлагают в среднем 77 870 руб. в месяц при фиксированной занятости.

Пятое место в рейтинге заняла должность логиста со средней зарплатой 77 740 руб. в месяц.

Николай Аксенов