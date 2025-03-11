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Куйвашев представил министру спорта РФ Дегтяреву Дворец водных видов спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил министру спорта РФ, президенту Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву Дворец водных видов спорта (ДВВС) и кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили в правительстве региона.

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На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев

На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Михаил Дегтярев

На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Михаил Дегтярев

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

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На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Михаил Дегтярев

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Во время визита Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин посетили спортивные зоны ДВВС, включая демонстрационный плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду, тренировочный и детский бассейны.

Дворец водных видов спорта построен в 2023 году к Международному фестивалю университетского спорта. Строительство началось в 2020 году. Общая площадь объекта составила около 60 тыс. кв. м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв. м. Всего на территории комплекса четыре бассейна: для прыжков в воду, демонстрационный, тренировочный и детский. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. Сообщалось, что общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

«Объекты, которые вы перечислили, — и Дворец художественной гимнастики, и Дворец водных видов спорта, и Дворец дзюдо — это "жемчужины" Урала. Они позволяют вам претендовать на соревнования любого уровня, и мы здесь вам посодействуем»,— подчеркнул министр спорта России. В ДВВС он также вручил ведомственные награды Минспорта РФ более 50 уральским спортсменам.

Виктор Кокшаров продемонстрировал Михаилу Дегтяреву первую очередь кампуса УрФУ и рассказал о строительстве второй очереди. В ее состав войдут здания Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра.

Ранее Евгений Куйвашев совместно с Владимиром Якушевым и Михаилом Дегтяревым открыли «УГМК Арену» вместимостью в 15 тыс. человек.

Полина Щуцкая

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Открытие «УГМК Арены»

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Логотип команды &quot;Автомобилист&quot; на льду

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана &quot;Арена&quot;

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии &quot;Единая Россия&quot; Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot;

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды &quot;Автомобилист&quot; Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Президент ХК &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot;

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб &quot;УГМК Арена&quot;

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Гендиректор компании &quot;Уральские авиалинии&quot; Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА во время матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики команды &quot;Автомобилист&quot; в фирменном магазине

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА после матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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