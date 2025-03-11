Куйвашев представил министру спорта РФ Дегтяреву Дворец водных видов спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил министру спорта РФ, президенту Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву Дворец водных видов спорта (ДВВС) и кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области На фото Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Во время визита Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин посетили спортивные зоны ДВВС, включая демонстрационный плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду, тренировочный и детский бассейны.

Дворец водных видов спорта построен в 2023 году к Международному фестивалю университетского спорта. Строительство началось в 2020 году. Общая площадь объекта составила около 60 тыс. кв. м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв. м. Всего на территории комплекса четыре бассейна: для прыжков в воду, демонстрационный, тренировочный и детский. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. Сообщалось, что общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

«Объекты, которые вы перечислили, — и Дворец художественной гимнастики, и Дворец водных видов спорта, и Дворец дзюдо — это "жемчужины" Урала. Они позволяют вам претендовать на соревнования любого уровня, и мы здесь вам посодействуем»,— подчеркнул министр спорта России. В ДВВС он также вручил ведомственные награды Минспорта РФ более 50 уральским спортсменам.

Виктор Кокшаров продемонстрировал Михаилу Дегтяреву первую очередь кампуса УрФУ и рассказал о строительстве второй очереди. В ее состав войдут здания Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра.

Ранее Евгений Куйвашев совместно с Владимиром Якушевым и Михаилом Дегтяревым открыли «УГМК Арену» вместимостью в 15 тыс. человек.

Полина Щуцкая