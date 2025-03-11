Жителя Крыма осудили на 24 года по делу о покушении на Олега Царева

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Петра Жицкого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по декабрь 2022 года сотрудники СБУ создали в Крыму организованную группу для незаконного оборота оружия, изготовления взрывных устройств и подготовки покушения на общественного деятеля Олега Царева. В этот период фигурант установил контакт с представителями украинских спецслужб, согласился на конфиденциальное сотрудничество и начал передавать собранные сведения.

В октябре—ноябре 2022 года, как установил суд, он изъял оружие и боеприпасы из тайника и обеспечил их хранение до передачи другим участникам группы. С декабря 2022 по октябрь 2023 года вел наблюдение за господином Царевым и изучал возможные места нападения. Весной 2023 года получил взрывчатку и электродетонатор, которые хранил для последующего изготовления самодельного взрывного устройства.

Фигурант, как считает следствие, прошел обучение по осуществлению террористической деятельности, изготовил взрывное устройство и хранил его по месту жительства. Переданная им информация позволила иностранной спецслужбе совершить покушение на Олега Царева, который, оказав сопротивление, избежал ранений.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (обучение террористической деятельности), ст. 277 (посягательство на жизнь общественного деятеля), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также назначил штраф в размере 800 тыс. руб. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков