В Самарской области трибуны цирка рухнули из-за неправильного крепления

Установлена предварительная причина обрушения шести рядов во время представления передвижного цирка в Нефтегорске. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в следственных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Были нарушения при креплении конструкции», — уточнили в ведомстве.

Происшествие случилось 7 марта. Обрушились шесть рядов во время представления передвижного цирка.

В результате происшествия пострадали восемь человек, в их числе — четверо детей. Медики центральной районной больницы оказали им помощь.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Расследование взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Георгий Портнов