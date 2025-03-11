В Майкопе сняли ограничения по подаче воды

В Майкопе снят режим повышенной готовности по водоснабжению, ограничения по подаче воды жителям отменены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям «Майкопводоканал», в связи с улучшением погодных условий в горах и увеличением количества воды в резервуарах водовода, водоснабжение жителей города с 8 марта осуществляется в полноценном объеме.

Геннадий Митрофанов отметил, что введенная в эксплуатацию в 2022 году новая ветка водопровода и водозабор на ручье Водопадистом повысили надежность водоснабжения в городе. Однако в феврале в местах водозабора установилась аномально морозная погода, из-за чего дебит источников водовода снизился до критических значений.

Алина Зорина