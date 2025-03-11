«Утиные фермы» займут куры

В Челябинске суд обязал конкурсного управляющего агропредприятия «Утиные фермы» Сергея Сидорова подписать договор купли-продажи производственного комплекса с компанией группы «Черкизово». Предприятие признано банкротом в 2019 году с долгом более 1 млрд руб. В ноябре прошлого года АО «Куриное царство» стало победителем торгов, предложив цену 850 млн руб., но конкурсный управляющий от заключения договора уклонился, сославшись на запрет кредиторов. Обжаловать судебный акт господин Сидоров не намерен. «Черкизово» планирует за счет нового актива нарастить выпуск куриного мяса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление АО «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу «Черкизово») о понуждении ООО «Утиные фермы» в лице конкурсного управляющего Сергея Сидорова заключить договор купли-продажи производственно-технологического комплекса. Принятое на прошлой неделе решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно определению, конкурсный управляющий агропредприятия обязан заключить договор купли-продажи по результатам торгов, состоявшихся 12 ноября 2024 года, в течение пяти календарных дней со дня вступления судебного акта в силу.

Сергей Сидоров сообщил, что не намерен обжаловать это решение, но в апелляционный суд, скорее всего, пойдут недовольные ценой продажи кредиторы и потенциальные покупатели, предлагавшие за объект большую сумму.

Победителем торгов стало АО «Куриное царство», предложившее купить производственный комплекс должника за 850 млн руб. при начальной цене 845 млн. Также заявку на участие подавало ООО «Родниковский свинокомплекс» с предложением 870 млн руб., но компанию не допустили до торгов. По решению суда от 7 мая 2024 года участвовать в этом конкурсе могли только две организации, имеющие преимущественное право выкупа объекта: «Куриное царство» и ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»). Через пять дней после подписаний протокола о результатах торгов конкурсный управляющий должен был заключить договор с «дочкой» «Черкизово», но этого не произошло, поэтому 18 декабря «Куриное царство» обратилось в суд.

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий не представил отзыв по существу заявленного компанией требования, но просил суд отложить принятие решения в связи с намерением кредиторов заключить мировое соглашение с должником и созыве собрания для рассмотрения этого вопроса.

Аналогичное ходатайство подали два кредитора, в том числе залоговый — ООО «Полюс».

Суд указал, что уже дважды отказывал в утверждении мировых соглашений, принятых кредиторами 26 июля и 26 сентября 2024 года, из-за отсутствия каких-либо гарантий и экономического обоснования их исполнения. Присутствовавшие на заседании кредиторы пояснили, что условия нового мирового соглашения по рассрочке исполнения обязательств, длительности его исполнения остаются такими же, как и ранее предложенные. По мнению суда, эти условия не соответствуют цели реального исполнения соглашения, а направлены на обход принятого ранее решения о том, что право на выкуп имущества имеют только две компании. Принимая во внимание «крайне длительный период реализации имущества», суд отклонил все ходатайства и удовлетворил заявление «Куриного царства».

Арбитражный суд региона открыл конкурсное производство в отношении ООО «Утиные фермы» в феврале 2019 года. Общий размер требований более 70 кредиторов превышает 1,2 млрд руб. Изначально крупнейшим из них был Россельхозбанк, в залоге у которого находился производственный комплекс. В 2021 году он уступил права требования компании «Инвестстрой», затем передавшей часть требований ООО «Полюс», индивидуальным предпринимателям Гюльзару Аскерову и Элеоноре Ариткуловой.

Продажа производственного комплекса «Утиных ферм» продолжается уже три года. Начальная цена падала от 726 млн до 390 млн руб. В марте 2023 года в торгах на понижение победило ООО «Ресурс плюс» (Уфа), предложившее 308,5 млн руб. Но договор был заключен с главой крестьянско-фермерского хозяйства Курбонжоном Джамоловым из Красноармейского района, по мнению конкурсного управляющего, имевшего преимущественное право выкупа. 7 мая 2024 года суд признал сделку недействительной и обязал организовать торги для ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство». «Ресурс плюс» и Курбонжон Джамолов пытались оспорить это решение, но апелляционная и кассационные инстанции им отказали.

В ходе рассмотрения этого спора суд установил, что залоговые кредиторы, а также «Ресурс плюс» и иные лица, включая конкурсного управляющего, «действовали в едином интересе, суть которого сводилась к передаче имущественного комплекса определенной группе лиц по минимальной стоимости, установленной на торгах».

Производственно-технологический комплекс «Утиных ферм» расположен в Красноармейском районе. Он включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино». Группа «Черкизово» после победы на торгах сообщала, что рассматривает актив как площадку для выращивания бройлеров и увеличения объемов производства куриного мяса на Урале.

Юлия Гарипова