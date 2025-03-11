На учете в центрах занятости осталось лишь 300 тыс. безработных

На учете в российских центрах занятости стоят всего около 300 тыс. человек, рассказал «Ъ» глава Минтруда Антон Котяков. По итогам 2024 года уровень безработицы в РФ остался на историческом минимуме, составив 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так например, доля безработных в Хабаровском крае в конце прошлого года сократилась до 1,7%. Лидерами среди регионов с самым низким уровнем безработицы в России стали Москва и Приамурье с рекордными показателями в 0,9% и 1%.

«Наш второй резерв – повышение качества занятости и вовлечение в экономику тех, кто по тем или иным причинам не может реализовать свой потенциал. Это, например, ребята, которые не получили вовремя профессиональное образование и сейчас не могут найти хорошую работу. Поэтому в рамках нацпроекта «Кадры» занимаемся бесплатным переобучением»,— отметил господин Котяков.

Подробнее читайте в интервью министра, которое будет опубликовано позднее.