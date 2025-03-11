В Свердловской области за 10 млн руб. продают незастроенную территорию под КРТ

В поселка городского типа Белоярский Свердловской области на торги выставили незастроенную площадку под комплексное развитие территории. Как указано на площадке торгов, начальная цена на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории составляет 10 млн руб. Шаг аукциона — 502,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документам, под развитие хотят отдать 97 га. Предельный срок реализации составляет 15 лет с даты заключения договора. Также в документации указано, что максимальный показатель плотности застройки в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, составит 370 тыс. кв. м. Предельное количество этажей — до 10, максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %.

Торги по данной территории проведут 31 марта.