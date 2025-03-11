Долги попали на распродажу

Банки втрое нарастили продажу ипотечных долгов. За прошедший год сумма составила почти 4 млрд руб., следует из данных Первого клиентского бюро, которые приводит РБК. Кроме того, растет доля таких долгов в общем портфеле коллекторов и их цена для покупателя. А средняя просрочка, при которой речь заходит о продаже, наоборот, сократилась вдвое, до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Причины изменений объясняет ипотечный брокер Дмитрий Ракута: «Появляется больше просрочек. Это отголоски 2020 года и последующих, когда можно было льготных ипотек брать немереное количество, и, естественно, этим пользовались не только инвесторы, но и простые покупатели с небольшим доходом, рассчитывая на то, что они смогут выгодно продать. Но не все, конечно, рассчитывают свои силы. Плюс ипотека — это долгосрочный продукт, и может поменяться, безусловно, финансовое состояние.

Для банков самостоятельное взыскание, конечно, достаточно сложная процедура. В 2023-2024 годах был большой прирост банкротств. Сейчас в законодательстве произошли изменения, когда по факту единственное жилье, возможно, и не отберут. Любые просрочки у нас отражаются в кредитной истории. А кредитную историю у нас видит любой банк, который рассматривает клиента. Соответственно, для того банка, который может забрать клиента у банка "А", важны будут именно последние платежи по ипотеке. Если они более или менее нормальные, а просрочки не такие значительные, возможно, будут готовы как раз рассмотреть и забрать этого клиента».

Задолженность считается проблемной, если просрочка по платежу составляет больше трех месяцев. В ипотечном сегменте объем плохих долгов вырос в полтора раза за прошлый год, до 100 млрд руб. И это не предел, считает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Увеличивается стоимость капитала на рынке, поэтому текущая ситуация подталкивает к тому, чтобы банки вкладывались в иные продукты, а не в льготную ипотеку, несмотря на то, что степень риска по ним гораздо меньше.

Понятно, что подобные расходы, связанные с высокими процентными ставками, необходимо каким-то образом отбивать, причем по-другому. Как следствие, банки все больше заинтересованы в том, чтобы сократить срок присутствия на своем балансе подобных плохих долгов. Все-таки ипотечные долги — это сложные долги. Понятно, что их необходимо просуживать в большей степени. Если раньше была четкая тенденция на досудебное урегулирование споров, то сейчас объемы больше, поэтому приходится каким-то образом оптимизировать работу и взыскивать задолженность через суд.

Опять же, сейчас из-за государственных пошлин существенно возросли судебные издержки, связанные с взысканием долга, поэтому банки перекладывают их на профессиональные коллекторские организации».

В начале января ЦБ оценивал ипотечный портфель банков в 20 трлн руб. За год он увеличился на 13%. Темпы роста более медленные, чем раньше. В 2023 году ипотека росла на 34,5%, а в 2022-м — на 17%.

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Илья Сизов