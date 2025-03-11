Экс-глава Минвод Сергей Перцев получил условный срок за превышение полномочий

Бывший глава Минераловодского округа Ставропольского края Сергей Перцев и руководитель управления имущественных отношений Артур Григорян получили условный срок за превышение должностных полномочий при покупке здания под детский сад. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Суд назначил Сергею Перцеву 3,5 года лишения свободы условно. Артур Григорян также получил аналогичное наказание. Кроме того, индивидуальный предприниматель Павел Ядыкин, причастный к мошенничеству, был осужден.

«Павел Ядыкин продал муниципалитету недвижимость по завышенной стоимости, которая не соответствовала нормативным требованиям. Несмотря на это, Сергей Перцев утвердил заявки на финансирование, а Артур Григорян заключил сделку и подписал акт приема-передачи»,— следует из материалов дела.

Суд запретил бывшим чиновникам в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Павел Ядыкин обязан возместить ущерб в размере более 4 млн руб.

Николай Аксенов