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И. о. замглавы внутренней политики Новороссийска стал Илья Пермяков

Илья Пермяков назначен на должность и. о. заместителя главы по вопросам внутренней политики Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Илья Пермяков также будет заниматься вопросами взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, делопроизводства, архива и организационной работы.

В прошлом Илья Пермяков — майор внутренней службы, является ветераном боевых действий. Он имеет образование юриста, а также окончил московскую «Академию управления и производства». В Новороссийск переехал в 2020 году из Пермского края. До работы в администрации занимал руководящие должности в спортивной школе «Водник» и Центре физкультурно-массовой работы.

Алина Зорина

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