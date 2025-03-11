Подготовиться к «Диктанту Победы» стало возможно онлайн

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появилась разработка, которая поможет гражданам подготовиться к главному историческому диктанту страны, рассказали в «Ростелекоме». «Диктант Победы» — масштабный социальный проект, направленный на сохранение исторической памяти о событиях 1941-1945 годов. Акция пройдет 25 апреля 2025 года.

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На образовательной платформе «Ростелеком.Лицей» любому желающему доступны бесплатные обучающие материалы, а для систематизации знаний по каждой теме разработаны конспекты и тесты. Вместе с тем на образовательной платформе представлены пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет. Благодаря им пользователи смогут оценить свой уровень подготовки к предстоящей акции. Тематические видеоуроки, конспекты и пробные тестирования будут находиться в открытом доступе до 15 мая.

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Ежегодно «Диктанта Победы» собирает миллионы участников по всему миру. За один академический час участники социального проекта должны ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Организаторами «Диктанта Победы» выступает партия «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Организаторы отмечают, что платформа «Ростелеком.Лицей» расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом.