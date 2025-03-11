Двенадцать отмытых от мазута птиц выпущены в море недалеко от Туапсе

В селе Лермонтово Туапсинского района волонтеры выпустили в море 12 водоплавающих птиц, прошедших реабилитацию после загрязнения мазутом в зоне чрезвычайного происшествия, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Для выпуска птиц выбран пляж под Туапсе, так как погодные условия здесь мягче, чем в Анапе, откуда прибыли водоплавающие. В море выпущены чомги и черношейные поганки, которые прошли мойку и лечебно-восстановительные мероприятия. Ветеринары проверили состояние оперения и охотничьи навыки: перед выпуском птицы находились в бассейнах, специалисты убедились, что они не намокают и сами добывают рыбу.

Реабилитацией птиц, пострадавших от разлива мазута, занимаются центры спасения в селе Витязево под Анапой, в Хостинском районе Сочи, а также в Ставропольском крае. Доля выживших после отмывания и лечения птиц составляет 15–17%, большинство пернатых погибают из-за токсичного воздействия нефтепродуктов.

Анна Перова, Краснодар