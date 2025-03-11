В Татарстане свыше 131 тыс. человек установили самозапрет на кредиты
За десять дней работы сервиса по установке самозапретов на кредиты более 131 тыс. татарстанцев воспользовались этой функцией. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
В Татарстане свыше 131 тыс. человек установили самозапрет на кредиты
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего по России самозапреты на оформление кредитов установили 5 млн человек.
С 1 марта любой гражданин страны через «Госуслуги» может полностью запретить себе оформление потребкредитов или же только дистанционное оформление займов.
Установить ограничения нельзя на ипотеку и автокредиты. Самозапрет также не распространяется на действующие кредитные карты, сервисы «покупай сейчас, плати потом» и рассрочки.