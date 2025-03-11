За десять дней работы сервиса по установке самозапретов на кредиты более 131 тыс. татарстанцев воспользовались этой функцией. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане свыше 131 тыс. человек установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане свыше 131 тыс. человек установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего по России самозапреты на оформление кредитов установили 5 млн человек.

С 1 марта любой гражданин страны через «Госуслуги» может полностью запретить себе оформление потребкредитов или же только дистанционное оформление займов.

Установить ограничения нельзя на ипотеку и автокредиты. Самозапрет также не распространяется на действующие кредитные карты, сервисы «покупай сейчас, плати потом» и рассрочки.

Дарья Сайфиева