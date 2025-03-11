Более 1 тысячи жителей Удмуртии заразились гриппом за неделю

19,2 тыс. жителей Удмуртии заболели ОРВИ с 3 по 10 марта. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, это на 9% выше показателя предыдущей недели. Количество заболевших гриппом на неделе составило 1045 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наивысшие показатели заболеваемости зарегистрированы в Балезинском, Дебесском, Красногорском, Ярском районах, а также в Ижевске и Можге. Частично приостановлен образовательный процесс в 47 школах и 50 детсадах республики. Полностью закрыты 9 детсадов и 10 школ.