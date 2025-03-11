В Угличе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС

В Угличе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, несмотря на признаки алкогольного опьянения. Инцидент произошел в селе Дивная Гора, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полицейские остановили машину Nissan, но водитель отказался покинуть транспортное средство и внезапно тронулся с места, опрокинув инспектора ДПС. «Инспектор ДПС, стоявший рядом с автомобилем, успел схватиться за дверь транспортного средства, но через некоторое время упал на проезжую часть»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Водителя удалось остановить, после чего на него составили административные протоколы по статьям 12.8 (управление в состоянии опьянения), 12.25 (невыполнение требования об остановке) и 12.3 (управление без документов) Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 19.3 за неповиновение полиции.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Антон Голицын