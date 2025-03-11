Вакцина от клещевого энцефалита поступит в регион в апреле

Партия вакцины от клещевого энцефалита поступит в Ярославскую область в апреле и будет распределяться до мая, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее издание Yarnews сообщало, что вакцина в области закончилась. «Первичная вакцинация от клещевого энцефалита проводится преимущественно в осенне-зимний период с целью своевременной выработки иммунитета, ревакцинация — преимущественно весной»,— пояснила Мария Можейко.

Для сотрудников МЧС, пожарных, лесников, детей, отъезжающих в палаточные лагеря, предусмотрена первоочередная вакцинация, для этих категорий препарат имеется. Остальные желающие привиться должны обратиться в поликлинику по месту жительства и ожидать появления вакцины.

Как сообщил Telegram-канал ярославского управления Роспотребнадзора, оптимальное время для начала вакцинации от клещевого энцефалита — февраль-март. В первую очередь, привиться стоит жителям районов, где происходит заражение клещевым энцефалитом.

Антон Голицын