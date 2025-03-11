Ростовский IT-бизнесмен осужден на 7 лет колонии за дачу взятки

В Ростове-на-Дону заместитель директора компании ООО «Таймер» Руслан Колесников признан виновным в даче взятки руководству МКП «Ростгорсвет». Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что господин Колесников передал крупную сумму денег за незаконное размещение волоконно-оптической линии связи на опорах наружного освещения компании.

Районный суд Ростова-на-Дону приговорил Руслана Колесникова к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Однако Ростовский областной суд частично изменил это решение, исключив дополнительное наказание в виде штрафа.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года Следственным управлением СК России по Ростовской области.

Николай Аксенов