Житель Башкирии получил семь лет колонии за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд признал жителя села Исянгулово Зианчуринского района 1983 года рождения виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, сроком на два года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что безработный фигурант уголовного дела в 2023 году систематически размещал комментарии к общедоступным публикациям каналов YouTube, направленные на оправдание деятельности запрещенного на территории России террористического украинского военизированного объединения.

Майя Иванова