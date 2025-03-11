В Ярославле появятся разовые проездные билеты

В Ярославле планируют внедрить разовые проездные билеты для общественного транспорта, которые станут альтернативой безналичному расчету. Об этом сообщил советник заместителя председателя правительства области Сергей Волканевский на заседании комитета областной думы по градостроительству и транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые проездные билеты появятся до конца марта текущего года и будут доступны на одну, две и пять поездок. Купить их можно будет в различных точках города без дополнительных комиссий. Сергей Волканевский отметил, что продажа «Якарт» также расширится.

Сергей Волканевский подчеркнул, что возвращать наличные платежи в общественном транспорте Ярославля не планируется. По его словам, более 95% жителей города к концу 2024 года уже оплачивали проезд безналичным способом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что наличную оплату в общественном транспорте в областном центре отменили с 1 января 2025 года, прокуратура не нашла в действиях властей нарушения закона.

Антон Голицын