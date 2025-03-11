На покупку мебели в санаторий «Красноусольск» из бюджета выделят до 8 млн рублей

АО «Санаторий "Красноусольск"» (принадлежит минземимущества Башкирии) объявило о запросе котировок на покупку мебели. По данным сайта госзакупок, компания планирует заказать 39 видов мебели, для этого из республиканского бюджета будет выделено до 8,2 млн руб.

В описании объекта закупки указано, что санаторий закупает тумбы, зеркала, мини-бары, гардеробные шкафы, журнальные столики и другие товары.

Среди самых дорогих — шкаф-купе для одежды стоимостью 364,8 тыс. руб. за единицу, шкаф в прихожую за 358,9 тыс. руб., стол-тумба за 357,5 тыс. руб.

Итоги закупки будут подведены 19 марта.

Идэль Гумеров