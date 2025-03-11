Ограничение движения на участке улицы Строителей в Перми продлили до сентября

Ограничение движения по ул. Строителей на путепроводе на развязке с ул. Локомотивной, а также на участке от развязки с ул. Локомотивной до перекрестка с ул. Малкова продлено до 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края

Движение на этих участках было закрыто с 8 февраля 2025 года. Ограничения вызваны продолжением строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской», участок от площади Гайдара до шоссе Космонавтов.

Строительство перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» протяженностью 7,2 км ведется с 2019 года и является одним из крупнейших объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проект состоит из четырех этапов. Первый — участок магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской — был завершен в конце 2021 года. Второй и третий этапы включают в себя строительство участка от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый, последний этап — участок от площади Гайдара до ул. Стахановской.