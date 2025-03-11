В Челябинске на «Альфа-Банк» завели дело о незаконной ТВ-рекламе

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Альфа-Банк». В телевизионной рекламе «суперкешбэка» обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Реклама услуги сопровождалась фразами: «Крутите барабан суперкешбэка в приложении и получайте до 100% каждый месяц! А еще кешбэк до 30% в категориях и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах!» Вместе с этим на экране располагались сноски: «Кэшбэк от 0,5% до 100% на покупки, максимум — 5 тыс. руб. в месяц» и «Снятие наличных без комиссии в банкоматах банка и партнеров, в других банках — бесплатно до 100 тыс. руб. в месяц. В остальных случаях — комиссия 1,99%, минимально 199 руб.». Однако дополнительную информацию разместили в ролике на короткое время и трудным для восприятия способом. Из-за этого потребители не получали все необходимые данные об условиях предложения, отмечают в пресс-службе ведомства. В случае установления вины «Альфа-Банка» по возбужденному делу организации грозит штраф.

Виталина Ярховска