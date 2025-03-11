В РСО-Алания пойдет под суд глава поселения за ущерб в 6,9 млн рублей

В Алагирском районе РСО-Алания завершено расследование дела главы одного из сельских поселений, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в отделе по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В 2015 году глава выдал двум местным жителям ложные документы, что позволило им незаконно зарегистрировать право собственности на земельные участки площадью 7 тыс. кв. м. Эти действия принесли ущерб бюджету района в размере более 6,9 млн руб.»,— следует из уголовного дела.

Для возмещения ущерба суд по ходатайству следователя наложил арест на эти земельные участки. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Николай Аксенов