Победителей детского этапа Кубка России по шахматам наградили кубками и медалями из титана

В Верхней Салде (Свердловская область) прошла церемония закрытия этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок Титанов». Победители и призеры турнира получили уникальные кубки и медали, изготовленные корпорацией «ВСМПО-Ависма» из чистого титана, а также денежные вознаграждения. Общий призовой фонд соревнования составил 518 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Награды вручали российский шахматист и гроссмейстер Александр Грищук и исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. После церемонии Александр Грищук провел мастер-класс для воспитанников корпоративных шахматных секций «ВСМПО-Ависмы», объяснил тонкости дебютов, ответил на вопросы участников турнира и сыграл с сильнейшими воспитанниками шахматного клуба «Дебют» — Алексеем Прохоровым и Марией Клещевой.

В качестве организаторов мероприятия выступили благотворительный фонд «Эмпания» Михаила Шелкова (акционер корпорации «ВСМПО-Ависма»), «ВСМПО-Ависма» и Федерация шахмат Свердловской области.

«Кубок Титанов» был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел с 4 по 9 марта. В нем участвовали девочки и мальчики трех возрастных групп: до 9, 11, 13 лет и 15 лет. «Верхняя Салда в эти дни принимает более 20 регионов России: от Челябинска до ДНР. Поздравляю всех с этим замечательным праздником, который дарит нам фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова и корпорация "ВСМПО-Ависма". Спасибо за тот вклад, что вносит Михаил Евгеньевич в развитие нашего государства, потому что эти дети — наше будущее, которому мы помогаем развиваться нравственно, физически и интеллектуально»,— подчеркнул Альберт Степанян.

По итогам девяти туров победу среди мальчиков до 9 лет победу одержал Мирон Нестеров (Челябинская область), до 11 лет — Архип Морозов (Республика Татарстан), до 13 лет — Дмитрий Кузнецов (Свердловская область), до 15 лет — Дмитрий Регнер (Челябинская область).

Среди девочек до 9 лет выиграла Лейла Исаева (Челябинская область), до 11 лет — Анна Горощенко (Кемеровская область), до 13 лет — Виктория Точилкина (Тюменская область), до 15 лет — Мария Клещева (Свердловская область).

Всего на награды претендовали 440 спортсменов из 20 субъектов России. Помимо соревнований «Кубок Титанов» включал обширную досуговую программу для детей. Для участников были организованы экскурсии на производство корпорации, квизы, игры, конкурсы, мастер-классы.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»