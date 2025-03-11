Полиция проверит сообщения о жестоком обращении с собаками в Тимашевске

Сотрудники полиции проверят сведения, выявленные во время мониторинга соцсетей, в которых сообщается о жестоком обращении с собаками в Тимашевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В сообщениях говорится о том, что двое мужчин по ночам издеваются над собаками и бьют их железными прутьями в микрорайоне Индустриальный Тимашевского района. Очевидцы утверждают, что у них есть фото одного из участников действий. По их словам, они уже обратились в полицию с заявлениями.

По данному факту материал зарегистрирован в Отделе МВД России по Тимашевску.

Алина Зорина