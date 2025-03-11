В Югре задержан автостопщик из Тольятти с партией марихуаны в гитаре

В Нижневартовске правоохранители задержали 20-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. В момент задержания он намеревался оборудовать тайник-закладку, сообщили в УМВД по Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тольяттинец прятал запрещенные вещества в гитару, всего из инструмента извлекли около 800 граммов марихуаны. В телефоне наркокурьера была обнаружена переписка с куратором.

Задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, но вновь решил заработать аналогичным способом. Для этого он проехал почти 2400 километров с помощью сервисов поиска попутчиков и автостопом.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Алексей Алексеев