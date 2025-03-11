В Оренбуржье спрогнозировано вероятное подтопление 457 домовладений и 14 лагерей отдыха

Гидрологи спрогнозировали возможное повышение уровня воды в реках Урал и Сакмара в Оренбургской области весной 2025 года. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

«При норме 678 см Урал у областного центра поднимется до 700-800 см, Сакмара у Татарской Каргалы приблизится к отметке 650-750 см при норме 639 см»,— говорится в сообщении.

Если прогноз оправдается, в зоне подтопления в Оренбуржье могут частично оказаться территории СНТ в поймах рек: «Соловушка», «Дубки», «Газовик», «Мичуринец», «Сакмара», «Луч» и «Угольщик». В указанный список входят 457 домовладений (в них проживают более 400 человек) и 14 оздоровительных лагерей в зоне отдыха «Дубки» и Протопоповской роще.

По прогнозу Урал должен вскрыться с 7 по 12 апреля. На Сакмаре лед тронется 4 - 9 апреля. Чиновники утверждают, что подготовка региона к паводку 2025 года проводится в плановом режиме.

Во время половодья в апреле 2024 года в Оренбуржье прорвалась насыпная дамба в Орске, построенная в 2010-м году и рассчитанная на уровень воды в 5,5 м. Из-за проливных дождей и таяния снега уровень воды в реке Урал поднялся до 9,6 м.

С территории массово эвакуировали граждан. В результате паводка в 2024 году в Оренбуржье было уничтожено имущество и жилье десятков тысяч жителей.

Георгий Портнов