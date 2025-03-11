В Ростове виновного в покушении на Олега Царева осудили на 24 года

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ялты Петру Жицкому, признав его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену и подготовку терактов. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

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Судом установлено, что в 2022 году Жицкий связался с представителями украинской службы безопасности и выразил желание помогать им воевать против России. Он обучился изготовлению взрывных устройств, получил пистолет, прибор бесшумной стрельбы, патроны и компоненты для взрывчатки.

«Жицкий собирал данные о маршрутах передвижения общественного деятеля Олега Царева с целью его убийства. С октября 2022 года по октябрь 2023 года он получал от украинских спецслужб около 15 тыс. руб. в месяц»,— сказано в материалах дела.

Суд приговорил Жицкого к 24 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведёт в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на полтора года и штраф 800 тыс. руб.

Николай Аксенов