Delta Air Lines ожидает снижения туристической активности в США

По итогам вчерашних биржевых торгов в США акции американской авиакомпании Delta Air Lines упали в цене на 5%, а после закрытия бирж — еще на 8% из-за того, что компания снизила собственные прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале.

Компания ожидает, что рост выручки в текущем году составит не более 5%, тогда как предыдущий прогноз говорил о росте 6–8%. Выручка в пересчете на акцию, по мнению компании, составит не более $0,3–0,5, тогда как ранее Delta ожидала $0,7–1 на акцию.

«Прогноз пересмотрен из-за недавнего ухудшения уровня потребительской и корпоративной уверенности, что, в свою очередь, вызвано усилением макроэкономической нестабильности, что приведет к более слабому, чем ожидалось, спросу на услуги со стороны американских клиентов»,— отметила компания.

В эфире телеканала CNBC глава компании Эд Себастиан заявил, что не ждет рецессии, но отметил, что потребительская уверенность снизилась, а объемы туристических и деловых бронирований стали замедляться.

Евгений Хвостик