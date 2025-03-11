Мэром Чебаркуля стал Михаил Панарин

Депутаты единогласно избрали новым главой Чебаркульского городского округа Михаила Панарина. Информацию подтвердили в пресс-службе горсобрания.

В качестве претендентов на должность главы также заявлялись начальник управления образования местной администрации Оксана Шалимова, депутат горсобрания Станислав Торопов и начальник управления по физкультуре и спорту местной администрации Александр Никулин. Все они приняли участие в конкурсном отборе. Последний кандидат прошел в финальный этап вместе с господином Панариным.

Михаил Панарин ранее не работал в органах местного самоуправления Чебаркульского округа. 5 февраля его назначили исполняющим обязанности главы после добровольной отставки предыдущего мэра Светланы Виноградовой. Господин Панарин тогда занимал должность замглавы по общим вопросам, однако, по данным источника «Ъ-Южный Урал», этот пост появился в структуре администрации накануне, 4 февраля.