Мероприятие прошло в Казанском Кремле, накануне Международного женского дня. Организатором форума выступил Издательский дом «Коммерсантъ». На мероприятии выступили предприниматели, представители государственной власти, топ-менеджеры и общественные деятели, в том числе депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Татьяна Ларионова и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ