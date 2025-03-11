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Форум «Сила женщин Татарстана»

Предприниматели поделились своим взглядом на роль женщин в обществе, бизнесе и семье

Мероприятие прошло в Казанском Кремле, накануне Международного женского дня. Организатором форума выступил Издательский дом «Коммерсантъ». На мероприятии выступили предприниматели, представители государственной власти, топ-менеджеры и общественные деятели, в том числе депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Татьяна Ларионова и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Форум «Сила женщин Татарстана»

Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум «Сила женщин Татарстана»

Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана&quot;

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана»

Форум "Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;Сила женщин Татарстана»

Форум "Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум «Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "Сила женщин Татарстана»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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