Форум «Сила женщин Татарстана»
Предприниматели поделились своим взглядом на роль женщин в обществе, бизнесе и семье
Мероприятие прошло в Казанском Кремле, накануне Международного женского дня. Организатором форума выступил Издательский дом «Коммерсантъ». На мероприятии выступили предприниматели, представители государственной власти, топ-менеджеры и общественные деятели, в том числе депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Татьяна Ларионова и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Форум «Сила женщин Татарстана»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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