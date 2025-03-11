Армия России взяла Горького в ДНР

Российская армия заняла населенный пункт Горького в ДНР, сообщило Минобороны. Он был взят бойцами «Южной» группировки войск. Поселок находится примерно в 4 км к северо-востоку от Торецка (Дзержинск).

Как отмечает Минобороны, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР.