Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара проводит проверку ДТП с грузовиком

Сотрудники полиции Краснодара проводят проверку по факту ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

70-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Камаз», двигался со стороны поселка Индустриального в сторону поселка Победитель. Во время поворота на улицу Кубанскую он столкнулся с машиной марки ВАЗ-2111 под управлением 21-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля, пострадавший в аварии, обратился за разовой медицинской помощью. Пассажира легковушки доставили в больницу.

Алина Зорина

Новости компаний Все