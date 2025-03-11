Полиция Краснодара проводит проверку ДТП с грузовиком
Сотрудники полиции Краснодара проводят проверку по факту ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
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70-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Камаз», двигался со стороны поселка Индустриального в сторону поселка Победитель. Во время поворота на улицу Кубанскую он столкнулся с машиной марки ВАЗ-2111 под управлением 21-летнего мужчины.
Водитель легкового автомобиля, пострадавший в аварии, обратился за разовой медицинской помощью. Пассажира легковушки доставили в больницу.