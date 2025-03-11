В лобовом ДТП в Ставропольском крае пострадали два человека

На Северном обходе Ставрополя произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Водителей столкнувшихся машин увезли в городскую больницу, сообщили в Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло 11 марта около 11.00. Водитель «ВАЗ-2115» потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «ВАЗ-2104». За рулем отечественных авто находились 22-летний житель Шпаковского округа и 36-летний житель Изобильненского округа.

Полиция проверяет, был ли виновник аварии в состоянии алкогольного опьянения. По данным краевой Госавтоинспекции, ранее он не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Николай Аксенов