Спрос на посуточную аренду в Адыгее вырос вдвое за год

Спрос на посуточную аренду жилья в России вырос в среднем на 51%, с наибольшим увеличением в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), а также в Хабаровском крае и Омской области (на 93%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предложение краткосрочной аренды на платформе выросло в среднем на 34% по сравнению с февралем 2024 года. Среди топ-20 популярных туристических регионов лидерами по увеличению предложений стали: Самарская (64%) и Ленинградская области (47%), за ними следуют Свердловская и Нижегородская области (по 43%), а также Ростовская (39%) и Московская области (38%).

Средняя стоимость суточной аренды квартиры в феврале составила 3 тыс. руб. Доступные расценки среди популярных направлений зафиксированы в Тюменской области и Башкортостане (по 2,5 тыс. руб.), Пермском и Ставропольском краях, Челябинской, Воронежской и Самарской областях (по 2,6 тыс. руб.).

Самые высокие цены отмечены в Москве (4,8 тыс. руб.), Московской области (3,4 тыс. руб.), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 3,2 тыс. руб.).

Загородный дом можно было снять в среднем за 9,8 тыс. руб. в сутки. Наиболее экономичные варианты предлагались в Челябинской области (7,2 тыс. руб.), Башкортостане и Ставропольском крае (по 8,2 тыс. руб.). Дороже всего загородный отдых обходился в Москве (19 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (12,7 тыс. руб.) и Московской области (12,2 тыс. руб.).

«При оценке спроса на посуточное жилье год к году стоит учитывать два момента. Во-первых, праздничный день в честь 23 февраля в 2025 году перенесли на май, поэтому у россиян не было длинных выходных. Это обычно способствует более активным путешествиям и всплеску бронирований жилья. Во-вторых, прошлый год был високосным, что добавило дополнительный день»,— отметил руководитель направления «Авито путешествия» Артем Кромочкин.

Нурий Бзасежев