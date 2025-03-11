В 2024 году в Оренбуржье на 24% увеличилось количество обращений на оказание услуг связи

В прошлом году в управление Роспотребнадзора по Оренбургской области поступило 423 обращения на оказание услуг связи. Это на 24% больше, чем в 2023 году. По количеству обращений показатель превысил уровень предыдущих четырех лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Число обращений в сфере телематических услуг связи (интернет) увеличилось на 39% (162 обращения). НА 44% увеличилось количество обращений по услугам местной (внутризоновой) связи. НА 60% уменьшилось количество жалоб на услуги телевизионной связи. На прежнем уровне остались жалобы в сегменте оказания услуг почтовой связи.

Основные вопросы связаны с навязыванием дополнительных услуг (подключение платных подписок без согласия абонента), нарушением порядка перенесения абонентского номера, изменением тарифов на услуги связи в одностороннем порядке. Также жалобы поступали на ненадлежащее информирование об условиях тарифных планов, оказание услуг ненадлежащего качества (в том числе низкая скорость интернета) и отказ в возврате списанных оператором денежных средств.

Руфия Кутляева