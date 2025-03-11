Нижегородское ООО «О зеленоглазое такси» признали недобросовестным поставщиком

ФАС внесла нижегородского перевозчика ООО «О зеленоглазое такси» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил региональный Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ЦРТС, контракт с компанией на обслуживание маршрута А-36 расторгнут в одностороннем порядке. В работе компании выявлены многочисленные нарушения, в том числе — невыполнение большого количества рейсов и самовольное сокращение маршрута. Кроме того, с 11 февраля перевозчик полностью прекратил работу на маршруте.

Сейчас маршрут А-36 обслуживает ООО «Мещеряков и компания».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «О зеленоглазое такси» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцем и директором предприятия является Роман Вьюхин. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении.

Андрей Репин