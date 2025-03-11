«Сбербанк» обанкротил ростовское швейное предприятие из-за долга 8 млн рублей

Ростовское швейное предприятие «Промспецшвей» признано банкротом из-за долга переда банком в сумме 8 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания задолжала более 8 млн руб. ПАО «Сбербанк». Финансовое учреждение подало в суд иск о признании «Промспецшвей» банкротом, который был удовлетворен.

Конкурсное производство начнется 19 июня и продлится до этого срока.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промспецшвей» зарегистрировано в 2018 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство спецодежды. Учредитель — Сергей Безуглый. Выручка компании за 2022 год составила 29,6 млн руб., прибыль — 3,5 млн руб.

Тат Гаспарян