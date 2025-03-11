Спикер Госдумы призвал отменить плату за служебное жилье для саратовских медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал освободить медработников в Саратовской области от платы за служебное жилье. Разобраться в этом вопросе предстоит главе регионального минздрава Владимиру Дудакову и главам районов.

При поддержке господина Володина дома для медработников ранее появились в Саратове, Петровске, Вольске, Базарном Карабулаке и Хвалынске. Сейчас специалисты возводят жилье на 150 квартир в Балаково. Также дома для медиков построят в Балтае и Новых Бурасах.

По словам Вячеслава Володина, в Саратове и Базарном Карабулаке власти сразу отменили плату за аренду. Там люди оплачивают лишь услуги ЖКХ.

При этом в ряде районов, как подчеркнул политик, принимают «абсолютно необъяснимые решения». В этом контексте он обратил внимание на Хвалынск, где медики вынуждены платить за жилье более 6 тыс. руб. в месяц. «Это большие деньги в бюджете молодого врача, среднего медицинского персонала»,— сказал господин Володин.

Спикер Госдумы призвал ответственных разобраться в сложившейся ситуации. Политик добавил, что «нельзя пытаться зарабатывать, вводя плату за служебное жилье».

Павел Фролов